Adana ve çevre illerde AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için toplandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, yaşam hakları elinden alınan Gazzeli anneler için basın açıklaması yapıldı.

Adana'da Ziyapaşa Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, sloganlarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, pazar gününün "Anneler Günü" olduğunu hatırlatarak, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler raporuna göre Gazze Şeridi'nde 9 bin kadının öldüğünü aktaran Söylemez, Gazze'de günde hala ortalama 63 kadının öldüğünü ve bunların 37'sinin anne olduğunu söyledi.

Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısının 2 bin 100'e ulaştığını anlatan Söylemez, şöyle devam etti: "Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Gazze'deki her 5 kadından 4'ü aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Hanımefendi'nin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor."

Açıklamaya, İl Başkanı Ozan Gülaçtı, partinin ilçe teşkilatları ve vatandaşlar da destek verdi. - Mersin Mersin'de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Anneler Günü öncesi Gazze Şeridi'ndeki annelere destek için parti binası önünde toplandı. İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, Gazze'deki annelerin ağır bir imtihan verdiğine dikkati çekti. İsrail'in saldırılarında çok sayıda Filistinli annenin evlatlarından koptuğuna işaret eden Abacı, "Yaşanan tüm zulme, acıya, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden kadınlara, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de destek verdi. - Hatay Hatay'da da AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri İsrail'in saldırılarını protesto etti. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan grup adına açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, Filistin'de, Gazze'de ve Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç kolay olmadığını ifade ederek, "Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor." diye konuştu.