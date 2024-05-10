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        Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:05
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        Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yusuf Ateşli yönetimindeki 01 AJT 603 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi Samyeli Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde az miktarda su bulunan sulama kanalına düştü.

        Kazada yaralanan sürücü Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

        Yaralı sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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