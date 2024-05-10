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        Adana ve çevre illerde eğitim sendikaları okul müdürünün öldürülmesini protesto etti

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:12
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        Adana ve çevre illerde eğitim sendikaları okul müdürünün öldürülmesini protesto etti
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesi protesto edildi.

        Adana'da eğitim sendikaları üyeleri, Atatürk Parkı'nda buluştu.

        Pankartlar taşıyan öğretmenler, sloganlarla Seyhan ilçesinde İl Mili Eğitim Müdürlüğünün de bulunduğu Hükümet Konağı önündeki Mehmet Sabuncu Bulvarı'na yürüdü.

        Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, burada sendikalar adına yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek için, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

        Son olarak İstanbul'da Oktugan'ın, bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldüğünü hatırlatan Sezer, "Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkarılmalıdır. Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz." dedi.

        Türk Eğitim-Sen üyeleri de okul müdürünün öldürülmesine tepki gösterdi.

        Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Durdu Mehmet Girgeç, grup adına açıklama yaptı.

        - Mersin

        Mersin'de de Türk Eğitim-Sen üyeleri, meslektaşlarının eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesini protesto etmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı.

        İş bırakan öğretmenler, dövizler taşıyıp slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan, eğitimde şiddet yasasının yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti.

        Ercan, elim olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Olayların önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınana kadar konuyu gündemde tutmayı sürdüreceğiz. Eğitimcilerimizin can güvenliğinin sağlandığı çalışma ortamlarına kavuşması en büyük temennimizdir." diye konuştu.

        Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin ve sendika üyesi öğretmenler de basın açıklamasında bulunarak olayı protesto etti.

        Öte yandan, Anamur ilçesinde çeşitli sendikalara üye öğretmenler iş bırakma eylemi yaparak meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi.​​​​​​​

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Eğitim-Sen üyeleri, Çay Mahallesi'ndeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

        Türk Eğitim-Sen Hatay 2 Nolu Şube Başkanı Yavuz Selim Yanık, eğitimcilere şiddet olaylarına karşı gereken tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından eğitimciler, alkışlarla yaşanan olayı protesto etti.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Eğitim Bir-Sen'e üye öğretmenler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak İbrahim Oktugan'ın öldürülmesini protesto etti.

        Eğitim Bir-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, yıllardır kanayan bir yara haline gelen eğitimcilere karşı şiddet olaylarına dikkati çekmek adına toplandıklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından eğitimciler, saldırıya alkışlarla tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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