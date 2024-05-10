Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanığa dava açıldı

Sanığın bu nedenle maktule karşı kin beslediği ve sonrasında sokakta karşılaştığı Murat Koday'ı av tüfeğiyle sırtından vurarak kaçtığı anlatılan iddianamede, Ferhat Ç'nin, üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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