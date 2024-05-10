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        Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:48
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        Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanığa dava açıldı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Atakent Mahallesi'nde 26 Eylül 2023'te Murat Koday'ın (25), av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin olaydan bir gün sonra saklandığı evde yakalanıp tutuklanan komşusu Ferhat Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay tarihinden önce Kurban Bayramı'nda maktulün ikametgahının yakınına kıyma tezgahı konulması nedeniyle tarafların tartıştığı belirtildi.

        Sanığın bu nedenle maktule karşı kin beslediği ve sonrasında sokakta karşılaştığı Murat Koday'ı av tüfeğiyle sırtından vurarak kaçtığı anlatılan iddianamede, Ferhat Ç'nin, üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Tutuklu sanık Ferhat Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, 26 Eylül 2023'te aralarında husumet bulunan komşusu Murat Koday'ı (25), av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen zanlı Ferhat Ç. olaydan bir gün sonra merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki saklandığı ikametgahta yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Ferhat Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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