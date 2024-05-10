Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kozan Adana yolu Sanayi Sitesi yakınlarında Mehmet Karaoğlan (25) yönetimindeki 01 AUL 161 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Karaoğlan (25) ve motosiklette bulunan Berat Demiryürek (22) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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