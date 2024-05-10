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        Depremde hasar alan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin bir bölümü hasta kabulüne başladı

        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar aldıktan sonra güçlendirme çalışmalarına başlanan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin çalışmaları tamamlanan bir bölümü hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:42 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:42
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        Depremde hasar alan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin bir bölümü hasta kabulüne başladı
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        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar aldıktan sonra güçlendirme çalışmalarına başlanan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin çalışmaları tamamlanan bir bölümü hasta kabulüne başladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, güçlendirme işlemleri devam eden hastanenin poliklinik blokunun bir bölümünde çalışmalar tamamlandı.

        Güçlendirilen bölümde hasta kabulüne başlandı.

        ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, havalandırma, mekanik, santral ve elektrik sistemlerinin demontaj edildiği ve inşaat kırım işlerinin yapıldığı B blok güçlendirme çalışmalarını yerinde denetledi.

        Poliklinik blokunun bir bölümünün taşınma işlemlerinin sona ermesiyle nisan ayı sonu itibarıyla hasta kabulüne başlandığını belirten Tuncel, tüm iç mimari düzenlemelerinin mayıs ayı sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. ​​​​​​​

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