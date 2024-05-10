Depremde hasar alan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin bir bölümü hasta kabulüne başladı

Poliklinik blokunun bir bölümünün taşınma işlemlerinin sona ermesiyle nisan ayı sonu itibarıyla hasta kabulüne başlandığını belirten Tuncel, tüm iç mimari düzenlemelerinin mayıs ayı sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. ​​​​​​​

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, havalandırma, mekanik, santral ve elektrik sistemlerinin demontaj edildiği ve inşaat kırım işlerinin yapıldığı B blok güçlendirme çalışmalarını yerinde denetledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, güçlendirme işlemleri devam eden hastanenin poliklinik blokunun bir bölümünde çalışmalar tamamlandı.

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