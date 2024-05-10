Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın yerine ulaşan ekipler, kapıları kırarak girdikleri fabrikada alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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