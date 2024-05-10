Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dairedeki alevlere müdahale etti.
Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonucu dairede hasar oluştu.
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