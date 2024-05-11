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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:53 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:53
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Süper Lig'de aldığı 10 galibiyet ve 14 beraberlikle 44 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 35 puanla 17. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında oynanan maçta Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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