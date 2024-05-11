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        Adana'da destekle kurulan bahçeden müşteriler satın alacakları çilekleri kendileri topluyor

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, devlet desteğiyle bahçede yetiştirilen çilekler, alıcıları tarafından toplanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:25
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        Adana'da destekle kurulan bahçeden müşteriler satın alacakları çilekleri kendileri topluyor
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, devlet desteğiyle bahçede yetiştirilen çilekler, alıcıları tarafından toplanıyor.

        Aysel Özkan ile eniştesi Vahit Yıldırım, yaklaşık bir yıl önce "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" finansmanı ile Gürleşen Mahallesi'ndeki 3,5 dönüm bahçede çilek yetiştirmeye başladı.

        Bahçede gübre ve ilaç kullanılmayan girişimciler, yetiştirilen çilekleri müşterilerin kendisinin seçip toplamasına karar verdi.

        Girişimciler, vatandaşların seçerek topladıkları çiçeklerin kilogramını 70 liradan satıyor.

        Vahit Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

        Ürün veriminden memnun olduklarını belirten Yıldırım, çiftçilere bu işi yapmalarını önerisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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