Adana'da destekle kurulan bahçeden müşteriler satın alacakları çilekleri kendileri topluyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, devlet desteğiyle bahçede yetiştirilen çilekler, alıcıları tarafından toplanıyor.

Aysel Özkan ile eniştesi Vahit Yıldırım, yaklaşık bir yıl önce "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" finansmanı ile Gürleşen Mahallesi'ndeki 3,5 dönüm bahçede çilek yetiştirmeye başladı.

Bahçede gübre ve ilaç kullanılmayan girişimciler, yetiştirilen çilekleri müşterilerin kendisinin seçip toplamasına karar verdi.

Girişimciler, vatandaşların seçerek topladıkları çiçeklerin kilogramını 70 liradan satıyor.

Vahit Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Ürün veriminden memnun olduklarını belirten Yıldırım, çiftçilere bu işi yapmalarını önerisinde bulundu.