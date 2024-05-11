Adana'nın yöresel kıyafetlerinden şalvar, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna Adana şalvarı için Yüreğir Ziraat Odası tarafından yapılan başvuru sonuçlandı.

Kentin yöresel kıyafetlerinden Adana şalvarı, coğrafi işaretle tescillendi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, ziyaret ettikleri Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e tescil belgesini takdim etti.

Vali Köşger, Adana şalvarının coğrafi işaretle tescillenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Adana şalvarının sadece bir giyim ürünü olmadığını anlatan Köşger, "Adana şalvarı şehrimizin tarihini, kültürünü ve kimliğini yansıtan önemli bir semboldür. Coğrafi işaret almasıyla birlikte bu sembolün değeri ve anlamı daha da ortaya çıkmış oldu." ifadesini kullandı.

- "18 ürünümüzün tescillenme süreçleri devam ediyor"

Coğrafi işaret alan ürünlerin, o bölgenin kültürel kimliğini ve mirasını koruduğunu belirten Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Bu ürünler genellikle geleneksel üretim teknikleri ve yerel bilgi birikimiyle üretilirler. Bu da o bölgenin kültürel geçmişini ve toplumsal dokusunu en güzel şekilde yansıtarak o bölgeye marka değer kazandırır. Bizler de Valilik olarak köklü geçmişiyle birçok değeri bağrında taşıyan Adana'mızın coğrafi işaretli ürünlerini arttırmak ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu ana kadar Adana şalvarımızla birlikte 22 ürünümüz tescillendi. 18 ürünümüzün tescillenme süreçleri ise devam ediyor. Kentimizin kültürünü yansıtan bu ürünlerin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmesi için gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."