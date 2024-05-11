Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana şalvarı coğrafi işaretle tescillendi

        Adana'nın yöresel kıyafetlerinden şalvar, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana şalvarı coğrafi işaretle tescillendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın yöresel kıyafetlerinden şalvar, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

        Türk Patent ve Marka Kurumuna Adana şalvarı için Yüreğir Ziraat Odası tarafından yapılan başvuru sonuçlandı.

        Kentin yöresel kıyafetlerinden Adana şalvarı, coğrafi işaretle tescillendi.

        Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, ziyaret ettikleri Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e tescil belgesini takdim etti.

        Vali Köşger, Adana şalvarının coğrafi işaretle tescillenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Adana şalvarının sadece bir giyim ürünü olmadığını anlatan Köşger, "Adana şalvarı şehrimizin tarihini, kültürünü ve kimliğini yansıtan önemli bir semboldür. Coğrafi işaret almasıyla birlikte bu sembolün değeri ve anlamı daha da ortaya çıkmış oldu." ifadesini kullandı.

        - "18 ürünümüzün tescillenme süreçleri devam ediyor"

        Coğrafi işaret alan ürünlerin, o bölgenin kültürel kimliğini ve mirasını koruduğunu belirten Vali Köşger, şunları kaydetti:

        "Bu ürünler genellikle geleneksel üretim teknikleri ve yerel bilgi birikimiyle üretilirler. Bu da o bölgenin kültürel geçmişini ve toplumsal dokusunu en güzel şekilde yansıtarak o bölgeye marka değer kazandırır. Bizler de Valilik olarak köklü geçmişiyle birçok değeri bağrında taşıyan Adana'mızın coğrafi işaretli ürünlerini arttırmak ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu ana kadar Adana şalvarımızla birlikte 22 ürünümüz tescillendi. 18 ürünümüzün tescillenme süreçleri ise devam ediyor. Kentimizin kültürünü yansıtan bu ürünlerin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmesi için gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da destekle kurulan bahçeden müşteriler satın alacakları çilekleri ke...
        Adana'da destekle kurulan bahçeden müşteriler satın alacakları çilekleri ke...
        Eşi ve annesini öldüren sanığa, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine...
        Eşi ve annesini öldüren sanığa, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine...
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak
        Kozan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Kozan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü