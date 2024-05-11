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        Adana'da yangın çıkan evdeki 3 kişi dumandan etkilendi

        Adana'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:18
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        Adana'da yangın çıkan evdeki 3 kişi dumandan etkilendi
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        Adana'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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