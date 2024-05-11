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        Adana'da korkuluk demiri oyun oynayan çocuğun eline saplandı

        Adana'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:02
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        Adana'da korkuluk demiri oyun oynayan çocuğun eline saplandı
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        Adana'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Aladağ ilçesi Mansurlu Mahallesi'nde korkuluk demiri, oyun oynayan çocuğun eline saplandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin demiri kesmesinin ardından çocuğa 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

        Çocuk, Aladağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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