Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de toz taşınımı etkili oldu
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.
Kent merkezleri ve bazı ilçelerde toz taşınımı etkili oldu.
Taşınım nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı, bazı yerlerde görüş mesafesi düştü.
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