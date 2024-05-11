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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:25 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:25
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

        Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Kubilay Aktaş, Oberlin (Dk. 54 Rashad Muhammed), Fatih Kurucuk, Mehmet Taş, Dabo (Dk. 90+10 Devran Şenyurt), Yepie (Dk. 54 Diakite) Ferhat Katipoğlu (Dk. 90+10 Mehmet Fevzi Yıldırım), Junior Fernandes, Ciss (Dk. 70 Metehan Altunbaş)

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Emirhan Aydoğan, Mulumba (Dk. 46 Doğan Can Davas), Soukou, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 74 Emre Batuhan Adıgüzel), Gapka (Dk. 63 Jozefzoon)

        Gol: Dk. 75 Mehmet Taş (Adanaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 13 Djitte (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Ciss, Dk. 82 Mehmet Taş, Dk. 83 Fatih Kurucuk, Dk. 90+4 Metehan Altunbaş) (Adanaspor), Dk. 72 Emirhan Aydoğan, Dk. 83 Rahmetullah Berişbek, Dk. 90+6 Mücahit Albayrak (Teksüt Bandırmaspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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