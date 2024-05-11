Stat:YeniAdana
Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Kubilay Aktaş, Oberlin (Dk. 54 Rashad Muhammed), Fatih Kurucuk, Mehmet Taş, Dabo (Dk. 90+10 Devran Şenyurt), Yepie (Dk. 54 Diakite) Ferhat Katipoğlu (Dk. 90+10 Mehmet Fevzi Yıldırım), Junior Fernandes, Ciss (Dk. 70 Metehan Altunbaş)
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Emirhan Aydoğan, Mulumba (Dk. 46 Doğan Can Davas), Soukou, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 74 Emre Batuhan Adıgüzel), Gapka (Dk. 63 Jozefzoon)
Gol: Dk. 75 Mehmet Taş (Adanaspor)
Kırmızı kart: Dk. 13 Djitte (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Ciss, Dk. 82 Mehmet Taş, Dk. 83 Fatih Kurucuk, Dk. 90+4 Metehan Altunbaş) (Adanaspor), Dk. 72 Emirhan Aydoğan, Dk. 83 Rahmetullah Berişbek, Dk. 90+6 Mücahit Albayrak (Teksüt Bandırmaspor)
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