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        Adana'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:20
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        Adana'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otomobil ile otobüse çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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