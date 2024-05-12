Adana'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Pozantı Kaymakamı Ekrem Güdek ve İlçe Emniyet Müdürü Kahraman Özkeskin de kaza yerinde ekiplerden bilgi aldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürüklenen araç, karşı yönden gelen 31 ADH 572 plakalı tır ile 01 SK 413 ve 63 ADH 893 plakalı otomobillere çarptı.

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