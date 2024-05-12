Adana'da banka şubesinin camını kıran 2 şüpheli yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir banka şubesinin camını taşla kırıp kaçan 2 zanlı gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir banka şubesinin camını taşla kırıp kaçan 2 zanlı gözaltına alındı.
Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki bankanın camını taşla kıran 2 kişi, çevredeki vatandaşların tepki göstermesinin ardından kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliler Fırat Y. (23) ve Cenk M'yi (29) kovalamaca sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan 2 zanlı, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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