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        Adana'da banka şubesinin camını kıran 2 şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir banka şubesinin camını taşla kırıp kaçan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:36
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        Adana'da banka şubesinin camını kıran 2 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir banka şubesinin camını taşla kırıp kaçan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Reşatbey Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki bankanın camını taşla kıran 2 kişi, çevredeki vatandaşların tepki göstermesinin ardından kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliler Fırat Y. (23) ve Cenk M'yi (29) kovalamaca sonucu yakaladı.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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