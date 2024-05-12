Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gedikli Mahallesi'nde Ö.B'nin kullandığı 01 ADM 118 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ALF 040 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaranan sürücü Ö.B. ile aynı araçtaki A.B, E.B, F.B. ve D.B, sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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