Adana'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Küçükdikili Mahallesi yakınında kontrolden çıktı.

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