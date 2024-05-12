Adana Demirspor- Gaziantep FK maçına yağış nedeniyle 8 dakika ara verildi

Hakem Abdulkadir Bitigen, müsabakanın 11. dakikasında Dragus'un attığı gol sonrası santra yaptırmayarak, yağışın artması nedeniyle 13'üncü dakikada maça ara verdi. Karar üzerine her iki takım oyuncuları ve hakemler soyunma odasına girdi.

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