Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Gravillon, Mohammadi, Maestro, Michut, Mendoza, Tayfun Aydoğan, Yusuf Erdoğan, Balotelli
Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, M'Bakata, N'Koulou, Ogün Özçiçek, Markovic, Maxim, Max Gradel, Dragus
Goller: Dk. 11 Dragus, Dk. 33 Markovic, Dk. 45+7 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 31 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 40 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Michut, Dk. 45+9 Maestro (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 24 Markovic (Gaziantep FK)
ADANA
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