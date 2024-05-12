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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:17 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:17
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

        Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Gravillon, Mohammadi, Maestro, Michut, Mendoza, Tayfun Aydoğan, Yusuf Erdoğan, Balotelli

        Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, M'Bakata, N'Koulou, Ogün Özçiçek, Markovic, Maxim, Max Gradel, Dragus

        Goller: Dk. 11 Dragus, Dk. 33 Markovic, Dk. 45+7 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 31 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor)

        Kırmızı kart: Dk. 40 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Michut, Dk. 45+9 Maestro (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 24 Markovic (Gaziantep FK)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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