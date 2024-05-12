Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dk. 66 Atal), Manev, Gravillon, Mohammadi (Dk.46 Yusuf Barasi), Maestro (Dk. 86 İzzet Çelik), Michut (Dk. 86 Ozan Demirbağ), Mendoza, Tayfun Aydoğan (Dk. 66 Alioui), Yusuf Erdoğan, Balotelli
Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy (Dk. 86 Monteiro), Djilobodji, M'Bakata, N'Koulou, Ogün Özçiçek (Dk. 75 Furkan Soyalp), Markovic (Dk. 82 Badji), Maxim, Max Gradel (Dk. 86 Jevtovic), Dragus (Dk. 82 Mirza Cihan)
Goller: Dk. 11 ve 77 Dragus, Dk. 33 Markovic, Dk. 45+7 Djilobodji, Dk. 67 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90 Badji (Gaziantep FK), Dk. 31 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Dk. 40 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Michut, Dk. 45+9 Maestro, Dk. 64 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 24 Markovic, Dk. 51 Dragus, Dk. 73 Max Gradel (Gaziantep FK)
ADANA
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