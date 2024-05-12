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        Adana'da refüje çarpan tır yandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde refüje çarpan tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:54 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:54
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        Adana'da refüje çarpan tır yandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde refüje çarpan tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir rampası yakınlarında, Yunus Çevik yönetimindeki 51 ABH 893 plakalı tır, refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tır alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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