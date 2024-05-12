Adana'da refüje çarpan tır yandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde refüje çarpan tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde refüje çarpan tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir rampası yakınlarında, Yunus Çevik yönetimindeki 51 ABH 893 plakalı tır, refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, tır kullanılamaz hale geldi.
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