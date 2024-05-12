Adana'da sağanak etkisini sürdürüyor

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalarının devam ettiği kentte yağış aralıklarla devam ediyor.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı, bazı ağaçlar devrildi.

Adana'da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

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