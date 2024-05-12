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        Adana'da sağanak etkisini sürdürüyor

        Adana'da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.05.2024 - 14:10
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        Adana'da sağanak etkisini sürdürüyor
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        Adana'da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Kent merkezinde dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı, bazı ağaçlar devrildi.

        Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

        İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

        Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalarının devam ettiği kentte yağış aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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