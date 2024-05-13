Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren sanığa dava

Hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da 7 yıla kadar hapis istenen sanık, iddiaları kabul etmedi.

İddianamede, kelepçesini kırıp eski kız arkadaşı Torun'un evinin bulunduğu sokağa gittiği ve kendisiyle görüşmek istemeyen kadını ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğü ifade edilen sanığın, olaydan sonra merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki metruk evde yakalandığı anlatıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.