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        Adana Demirspor, Luis Nani ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Portekizli futbolcu Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:11
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        Adana Demirspor, Luis Nani ile yollarını ayırdı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Portekizli futbolcu Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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