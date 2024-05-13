Adana'da 3 şüpheli tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş uygulamasında yakalanan firari 3 zanlı tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş uygulamasında yakalanan firari 3 zanlı tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-13 Mayıs'ta 261 personelle asayiş uygulaması yaptı.
Aranan 7 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü de yakalandı.
Denetimde 5 ruhsatsız tabanca, 62 fişek ve 21,29 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.
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