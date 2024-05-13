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        Adana'da 3 şüpheli tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş uygulamasında yakalanan firari 3 zanlı tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:48
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        Adana'da 3 şüpheli tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş uygulamasında yakalanan firari 3 zanlı tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-13 Mayıs'ta 261 personelle asayiş uygulaması yaptı.

        Aranan 7 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü de yakalandı.

        Denetimde 5 ruhsatsız tabanca, 62 fişek ve 21,29 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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