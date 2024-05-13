Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısında

Maktulün babası Recep Koday ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Şehir dışındayken Koday'ın ailesine saldırdığını duyduğunu öne süren Ferhat Ç, "Sokakta Murat Koday'a denk gelince aniden bu olaylar aklıma geldi. Dayanamayıp evimden tüfeğimi alıp ateş ettim." savunmasını yaptı.

Sanık, savunmasında, maktul Murat Koday'ın (25), geçen yıl Kurban Bayramı'nda kıyma tezgahının kaldırılması konusunda ailesine baskı yaptığını iddia etti.

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