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        Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, görevinden ayrıldı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor'un Başkanı Bayram Akgül, görevinden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:55
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        Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, görevinden ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor'un Başkanı Bayram Akgül, görevinden ayrıldı.

        Akgül, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapanma noktasındayken büyük bir gururla devraldığı Adanaspor'a 18 yıl boyunca maddi ve manevi anlamda sınır tanımaksızın hizmet ettiğini belirtti.

        Bu 18 yılda birçok şey yaşadıklarını bildiren Bayram Akgül, şunları kaydetti:

        "Geride kalan 18 yılda içinde bulunduğumuz her ortamda ve olayda Adanaspor büyüklüğüne yakışır şekilde hareket etmeye çalıştım. Bu şerefli görevde bulunduğum her gün ileride 'keşke' dememek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. En iyiyi sadece sportif bir başarı olarak hiç bir zaman görmedim. Adanaspor ismini ve değerini spor üstü bir yerde tutmak için çabaladım. Her şeyin bir sonu var. 18 yıl sonunda ben de Adanaspor Başkanlığı görevime son verme kararı aldım."

        Akgül, görevde olduğu sürede desteklerini esirgemeyen kentteki protokol üyeleri ve ilgili kurumlara, kulüp yöneticilerine, teknik direktörlere, futbolculara ve çalışanlar ile taraftarlara teşekkür ederek, "Adanaspor'umuza bundan sonraki dönemde başarılar dilerken bana ihtiyaç duyulacak her zaman ve her şartta, geçtiğimiz 18 senede olduğu gibi Adanaspor'umuzun yanında olacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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