Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, görevinden ayrıldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor'un Başkanı Bayram Akgül, görevinden ayrıldı.

Akgül, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapanma noktasındayken büyük bir gururla devraldığı Adanaspor'a 18 yıl boyunca maddi ve manevi anlamda sınır tanımaksızın hizmet ettiğini belirtti.

Bu 18 yılda birçok şey yaşadıklarını bildiren Bayram Akgül, şunları kaydetti:

"Geride kalan 18 yılda içinde bulunduğumuz her ortamda ve olayda Adanaspor büyüklüğüne yakışır şekilde hareket etmeye çalıştım. Bu şerefli görevde bulunduğum her gün ileride 'keşke' dememek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. En iyiyi sadece sportif bir başarı olarak hiç bir zaman görmedim. Adanaspor ismini ve değerini spor üstü bir yerde tutmak için çabaladım. Her şeyin bir sonu var. 18 yıl sonunda ben de Adanaspor Başkanlığı görevime son verme kararı aldım."