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        Adana'da motosiklet sürücüsünün uçurtma ipine takılarak düşmesi kamerada

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, seyir halindeyken uçurtma ipine takılarak düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:06 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:06
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        Adana'da motosiklet sürücüsünün uçurtma ipine takılarak düşmesi kamerada
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, seyir halindeyken uçurtma ipine takılarak düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şakirpaşa Mahallesi'nde seyreden motosiklet sürücüsü, üç çocuğun uçurmaya çalıştığı uçurtmanın ipine takılarak düştü. Olay anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntüde, motosiklet sürücüsünün ipe takılarak düşmesi, vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

        Kazanın ardından çocuklardan ikisinin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

        Düştüğü yerden kalkan sürücünün, kaza yerinde bekleyen çocuğa kızdıktan sonra uçurtmasını kırması görüntülerde bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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