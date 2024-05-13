Adana'da motosiklet sürücüsünün uçurtma ipine takılarak düşmesi kamerada

Şakirpaşa Mahallesi'nde seyreden motosiklet sürücüsü, üç çocuğun uçurmaya çalıştığı uçurtmanın ipine takılarak düştü. Olay anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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