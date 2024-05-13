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        Adana'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 23:05 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:05
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        Adana'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Hayri E'nin (63) kullandığı 01 RV 181 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Bariyere çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki Hüseyin Ö. (52) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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