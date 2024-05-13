Adana'da trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile S.E, K.E, H.E, E.E, P.E. ve S.Ş.T. yaralandı.

Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki kavşakta, H.İ.K. idaresindeki 01 AGN 343 plakalı otomobil ile Y.E. yönetimindeki 01 AOK 186 plakalı kamyonet ve M.A'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

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