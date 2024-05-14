Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.P. idaresindeki 06 FF 6666 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ARG 407 plakalı otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çarpıştı.

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