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        Adana'da düzenlenen Uluslararası Kan Film Festivali sona erdi

        Adana'da bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Kan Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:37 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:37
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        Adana'da düzenlenen Uluslararası Kan Film Festivali sona erdi
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        Adana'da bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Kan Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

        Türkiye Kan Hastalıkları Vakfı öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Kızılayı ve Başkent Üniversitesi Hastanesinin desteğiyle gerçekleştirilen festival sona erdi.

        Festivalde, Serkan Özyumşak'ın yönettiği "İyi ki Varsın" filmi birinci, Onurhan Çallar'ın yönettiği "Umudunu Beklerken" ikinci, Bahar Seçkin'in yönettiği "Bir Damla Kan" ise üçüncü oldu.

        Yönetmenlere ödülleri, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen törende verildi.

        Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, kan bağışının talasemi hastaları için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Saygılı, kan bağışının önemine dikkati çekmek ve kan hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Törene, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ferhat Kılınç, Thalassaemia Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Varoğlu ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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