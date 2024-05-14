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        Adana'da Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor

        Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalara değinerek, toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:42
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        Adana'da Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor
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        Sosyal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalara değinerek, toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

        Canbolat, kurum binasında düzenlediği toplantıda, 13-19 Mayıs'ı kapsayan kutlamalarla toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.

        Düzenlenecek etkinliklerle vatandaşlara sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi verileceğini anlatan Canbolat, bu kapsamda bilgilendirme stantları, seminerler ve konferanslar organize edileceğini bildirdi.

        Canbolat, Türkiye'nin yüzde 99,3'ünün Genel Sağlık Sigortası kapsamında olduğunu dile getirdi.

        Kişilerin 2024 yılı için aylık 600,08 lira prim ödeyerek hem kendilerinin hem de bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarının sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip olduğunu anlatan Canbolat, kayıt dışı istihdamla mücadelelerine ilişkin şunları kaydetti:

        "Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesiyle atılan önemli adımlardan biri de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık ve etkin rehberlik faaliyetlerine öncelik verdik. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Personellerimizin de gayretiyle çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla işbirliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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