Adana'da doktorlara kadavra kursu verildi
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde düzenlenen "21. Video Konferansları" kapsamında kadavra kursu gerçekleştirildi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde düzenlenen "21. Video Konferansları" kapsamında kadavra kursu gerçekleştirildi.
ÇÜ Balcalı Hastanesi Anatomi Laboratuvarı'nda yapılan etkinliğe, Kulak Burun Boğaz (KBB) Ana Bilim Dalından yaklaşık 100 uzman ve asistan doktor katıldı.
KBB Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Özdemir'ın başkanlık yaptığı kursta, 5 ayrı konuda eğitim verildi.
Özdemir, kursun ardından yaptığı konuşmada, etkinliğin başarıyla tamamlandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.