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        Adana Demirspor'dan "transfer yasağı"na ilişkin açıklama:

        Adana Demirspor Kulübü, FIFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin, "Dosyalar kapandıkça transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:49 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:49
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        Adana Demirspor'dan "transfer yasağı"na ilişkin açıklama:
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        Adana Demirspor Kulübü, FIFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin, "Dosyalar kapandıkça transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasını yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün basında transfer yasağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak; daha önce de kulübümüzün resmi sayfalarından duyurulduğu üzere kaynak olarak gösterilen sayfalar; açılan dosyaları göstermekte, her pazartesi güncellenmekte ve uyarı olarak yayınlanmaktadır." denildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlgili aksiyonlar alındıkça dosyalar kapanmaktadır. Dosyalar kapandıkça da transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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