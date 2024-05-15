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        Adana'da 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 18,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:44
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        Adana'da 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 18,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 18,5 yıl hapis cezası bulunan firari M.P'nin saklandığı adresi belirledi.

        Ekipler, M.P'nin kaldığı merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

        Evde yakalanan M.P, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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