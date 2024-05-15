Adana'da 18,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 18,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 18,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 18,5 yıl hapis cezası bulunan firari M.P'nin saklandığı adresi belirledi.
Ekipler, M.P'nin kaldığı merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Evde yakalanan M.P, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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