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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:17 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:17
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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Gazipaşa Mahallesi'ndeki kuaför dükkanında poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Tutuklu sanık İ.C. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.C'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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