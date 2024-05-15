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        Adana ve Hatay'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

        Adana ve Hatay'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:26
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        Adana ve Hatay'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
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        Adana ve Hatay'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, sporcular, öğrenciler ve izcilerden oluşan katılımcılar, ellerinde pankartlar ve Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı'ndan Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Burada düzenlenen törende, Çintimar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri yürüyüşle başladı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, sporcu ve öğrenciler, kaymakamlık binası önünden Atatürk Bulvarı'na kadar yürüdü.

        Burada düzenlenen törende, Gündel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Dörtyol ilçesinde de etkinlikler kapsamında Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programda öğrenciler şiirler okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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