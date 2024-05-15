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        Adana ve Mersin'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

        Adana ve Mersin'de Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:59
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        Adana ve Mersin'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi
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        Adana ve Mersin'de Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Şehitler Bulvarı'ndan ellerinde pankartlarla Toros Kapalı Semt Pazarı'na kadar yürüdü.

        Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşe destek verenlere teşekkür etti.

        Aile kavramının önemini vurgulamak için bir araya geldiklerini belirten Gökboğa, "Ailenin toplumuz içerisinde ne kadar önemli bir yapı olduğunu anlatmaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz ki aile demek eğitim, mutluluk, gelecek demek." dedi.

        Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

        - Mersin

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü ve Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Ailemiz istikbalimiz" temasıyla düzenlenen yürüyüş Çankaya Mahallesi'ndeki Ulu Cami önünde başladı.

        Ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla etkinliğe katılanlar, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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