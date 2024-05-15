Adana'da arkadaşını döverek öldürdüğü öne sürülen sanığa 15 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdüğü öne sürülen sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.U. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 10 Nisan 2023'te, Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'ndaki otobüs durağında kalan ve su satarak geçimini sağlayan İ.A. ile M.U. arasında tartışma çıktığını belirtti.

İkili arasındaki küfürlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U'nun İ.A'yı darbederek öldürdüğünü belirten savcı, sanık M.U'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.U. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "İ.A'yı ben öldürmedim. İ.A. otobüs durağında yanımda yatıyordu. Ben kendisi ile kavga etmedim. Sadece uyandırmaya çalıştım. İ.A'yı ben kesinlikle darbetmedim. Emniyet aşamasında verdiğim beyanlarımı kabul etmiyorum. Ben sadece İ.A'nın ayağına vurdum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık M.U'nun cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. - Olay Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda, 10 Nisan 2023'te otobüs durağında kalan ve su satarak geçimini sağlayan İ.A'yı aralarında çıkan tartışma sonrasında döverek öldürdüğü öne sürülen M.U. sevk edildiği hakimlikçe aynı gün tutuklanmıştı.