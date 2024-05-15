Adanalı minik atletler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Antrenör Merthan Aşkın, şampiyona tarihinin henüz netleşmediğini belirterek, "Türkiye şampiyonasında okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Minik adımlar büyük hedeflere ilerliyor." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonunca Adana'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm Yarışmaları'nda birinci olan öğrenciler, Türkiye şampiyonasında da başarı hedefliyor.

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