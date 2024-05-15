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        Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:57
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        Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

        PTT Evleri Mahallesi'ndeki kanala giren bir çocuğun akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç polisler, suda kaybolan çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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