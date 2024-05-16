Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 09:11 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Coredon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

        Süper Lig'de 10 galibiyet ve 14 beraberlikle 44 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Adana Demirspor, 45 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta Antalyaspor'u 2-1 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Rus lider Putin Çin'de
        Rus lider Putin Çin'de
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        "Türkiye dünyada 4 kritik bölgede önemli güce sahip"
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        Alzheimer hastası kayıp olarak aranıyordu
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Zaha ve Tete kararı!
        Zaha ve Tete kararı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

        Benzer Haberler

        Adana'da sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
        Adana'da sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
        Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
        Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
        Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu
        Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu
        Kanala düştüğü belirtilen çocuğun oğlu olduğunu düşünüp, panik yaşadı
        Kanala düştüğü belirtilen çocuğun oğlu olduğunu düşünüp, panik yaşadı
        Adanalı minik atletler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
        Adanalı minik atletler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü