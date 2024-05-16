Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 10 yıl hapis cezası

Savcı ayrıca, YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı, ideolojik ve sabotaj eylemleri yapmaya yönelik eğitimler aldığını, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, terör örgütü adına istihbarat topladığını, örgüt işgalindeki bölgede nöbet tutup ve deşifre olmamak için sahte kimlik kullandığını bildirerek, H.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun saptandığını, Suriye'de örgütün talimatları doğrultusunda belirlenen kişileri esir alma faaliyetinde bulunduğunu ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Suriyeli tutuklu sanık H.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

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