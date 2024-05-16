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        Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 10 yıl hapis cezası

        Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik dava kapsamında yargılanan tutuklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:13 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:13
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        Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 10 yıl hapis cezası
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        Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik dava kapsamında yargılanan tutuklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Suriyeli tutuklu sanık H.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun saptandığını, Suriye'de örgütün talimatları doğrultusunda belirlenen kişileri esir alma faaliyetinde bulunduğunu ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

        Savcı ayrıca, YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı, ideolojik ve sabotaj eylemleri yapmaya yönelik eğitimler aldığını, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, terör örgütü adına istihbarat topladığını, örgüt işgalindeki bölgede nöbet tutup ve deşifre olmamak için sahte kimlik kullandığını bildirerek, H.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan H.M, terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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