Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

K.H'nin, örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, örgüt üyelerine gıda ve malzeme götürdüğü, Suriye'deki kamplarda silahlı eğitim aldığı, hücre evlerinde kaldığı, istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu, mevzi ve tünel kazdığı bilgileri de iddianamede yer aldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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