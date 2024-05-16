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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:12
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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 14 Kasım 2023'te tutuklanan Suriye uyruklu K.H. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

        İddianamede sanığın, "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğu, dijital materyallerinde silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

        K.H'nin, örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, örgüt üyelerine gıda ve malzeme götürdüğü, Suriye'deki kamplarda silahlı eğitim aldığı, hücre evlerinde kaldığı, istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu, mevzi ve tünel kazdığı bilgileri de iddianamede yer aldı.

        İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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