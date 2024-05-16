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        Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:00
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        Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezası verildi.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Havutlu Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişilere satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Tutuklu sanık F.M. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı F.M'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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