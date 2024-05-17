Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı tutuklandı

Operasyonda, evde kurulan düzenekler ile balkonda saksılarda yetiştirilen 18 kilo 350 gram esrar, yeşil reçeteyle alınabilen uyuşturucu etkili 32 bin 826 ilaç, 1012 uyuşturucu hap, 112 kök Hint keneviri, bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve kokain ele geçirildi.

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