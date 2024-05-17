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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı tutuklandı

        Adana'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 53 şüpheliden 30'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:26 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:26
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı tutuklandı
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        Adana'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 53 şüpheliden 30'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5-11 Mayıs'ta kent merkezinde uyuşturucu yetiştirildiği ve satıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, evde kurulan düzenekler ile balkonda saksılarda yetiştirilen 18 kilo 350 gram esrar, yeşil reçeteyle alınabilen uyuşturucu etkili 32 bin 826 ilaç, 1012 uyuşturucu hap, 112 kök Hint keneviri, bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 53 zanlıdan 30'u tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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